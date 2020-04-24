Kaç saat oruç tutacağız? 2020’de oruç kaç saat, kaç gün tutulacak?

Kaç saat oruç tutacağız sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Barış, kardeşlik ve esenlik rüzgârlarının dalga dalga yayıldığı manevi bir atmosfer ve Yüce Allah’ın bizlere lütfettiği büyük bir nimet olan ramazan ayı içerisinde farz olan oruç ibadeti yerine getiriliyor. Ramazanın birinci günü Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak. İşte konu ile ilgili detaylar…

KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?

İstanbul’da ilk sahur 04:29’a kadar yapıldı. İlk iftar ise 20:03’de yapılacak.

İzmir’de ilk sahur 04:46’ya kadar yapıldı. İlk iftar ise 20:03’de yapılacak.

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İstanbul'da ilk gün 15 buçuk saat oruç tutacağız. Ramazan'ın son günü ise İstanbul'da toplam 16 saat 48 dakika oruç tutacağız.

EN UZUN ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem, Türkiye genelinde ramazanın birinci günü ilk imsakın Iğdır'da saat 03.33'te yapılacağını, ilk orucun ise saat 18.55'te Hakkari'de açılacağını bildirdi.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de 04.46'da başlayacağını ve son iftarın saat 20.11'de Edirne'de yapılacağını kaydeden Ertem, "Buna göre ramazanın birinci günü için Sinoplu vatandaşlar 15 saat 37 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu, Hatay ise 15 saat 7 dakikayla en kısa orucu tutacak." diye konuştu.

Ertem, ramazanın son günü ise ilk imsakın yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsakın Muğla'da saat 04.06'da başlayacağını, ilk iftarın Hakkari'de saat 19.21'de, son iftarın ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak."

KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

2020 yılında 30 gün oruç tutulacak.