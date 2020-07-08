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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 08.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Kabza değil yumrukmuş

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Kabza değil yumrukmuş
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Kartal’da boşanma aşamasında olduğu 20 yıllık eşi Derya Elbasan’ın (39), başına dayadığı silah ateş almayınca kabzasıyla darp ettiği iddiasıyla 11 yıla kadar hapsi istenen Erol Elbasan (43), hâkim karşısına çıktı.

Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki ilk celsede savunma yapan Elbasan, “Suçlamayı, kısmen tahrik altında işlediğimi kabul ediyorum. Tartışma esnasında çığlık atıp ‘Sapık var’ demesi üzerine kendisine yumrukla vurdum. Silah yoktu. Yaptığım eylemden ötürü tüm kadınlardan özür diliyorum” diye konuştu. Duruşma ertelendi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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