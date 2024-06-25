‘Kabusum 2 sene önce başladı’

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İstanbul Kadıköy’deki Göztepe Marmaray İstasyonu’nda 15 Mart 2024’te istasyonda temizlik görevlisi olarak çalışan Çetin Aktay (36), aynı istasyonda güvenlik görevlisi olarak çalışan Gülhan Karaderili’ye (34) bıçakla saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Karaderili’nin yüzüne 40 dikiş atılmıştı. Kısa sürede yakalanan Aktay, sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Aktay’ın, “Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs”, “Israrlı takip” suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Anadolu 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Çetin Aktay cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Gülhan Karaderili duruşma salonunda hazır bulundu.

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‘PİŞMANIM’

Sanık Çetin Aktay, savunmasında, “Durağa intihar etmeye giderken, Gülhan ile yolda karşılaştım. Elimdeki bıçağı silah sandı, o sırada bir kargaşa yaşandı. Şuurumu kaybettim. Daha önce psikolojik sorunuma dair bir hastane kaydım yok. Akıl sağlığıma yönelik rapor talebim de yoktur. Keşke zarar vermeseydim. Pişmanım” dedi.

Sanık avukatı ise müvekkilinin akıl sağlığına yönelik rapor alınmasını talep etti.

‘KAFASINDA SEVGİLİ OLDUĞUMUZU KURMUŞ’

Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Gülhan Karaderili şunları söyledi:

“Kâbusum 2 sene önce başladı. Sanıkla aynı istasyonda çalışırken 3-4 ay iş arkadaşlığımız oldu. Sanık bunu işyerinde fırsata çevirerek sevgilisi olduğumu kafasında kendince kurmuş. Sonrasında yanıma gelerek, ‘sana karşı büyük duygular besliyorum’ dedi. Bunun doğru olmadığını söyleyerek iş arkadaşlığımızın da bittiğini söyledim.

Olay sonrası sosyal medya hesaplarımdan bana tehdit mesajları attı. Sonrasında sanık iş güzergahlarımda, evimin etrafında beni takip etmeye başladı.

Sanık, o gün beni öldürmek için gelmişti. Şikayetçiyim. Ne kadar kendimi korumaya çalışsam da, olay günü güvenlik görevlisi ya da kendimi korumayı bilmeyen biri olsaydım şu an ölü biriydim” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.