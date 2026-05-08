Kâbusu sona erdi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:00

KAMU görevlisi 2 çocuk annesi Ezgi Ö. şiddet gördüğü eşinden 2022’de boşanmıştı.

Ölüm tehditleri üzerine iki çocuğuyla şehir değiştirmişti. Eski eşi Mehmet Yılmaz B. peşini bırakmamıştı. Uzaklaştırma kararlarını yaklaşık 30 kez ihlal etmişti. 30 Nisan’da tekrar suç duyurusunda bulunan Ezgi Ö., Mehmet Yılmaz B.’nin 28 Nisan’da 6’ncı kez elektronik kelepçesini kırdığını ve nerede olduğunun tespit edilemediğini belirtmişti. Mehmet Yılmaz B. 3 Mayıs’ta yakalanmış ve tekrar elektronik kelepçe takılmıştı. Ancak korkudan çocuklarını okula gönderemeyen ve evde hapis hayatı yaşayan Ezgi Ö. yetkililere “Yalvarıyorum bir kadın daha katledilmeden durdurun bu adamı” diye seslenmişti.

SESİ DUYULDU

Hürriyet’in önceki gün manşetine taşıdığı Ezgi’nin çığlığı yetkililer tarafından duyuldu. Mehmet Yılmaz B., dün polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı hakimlikçe ‘kamu malına zarar verme’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından tutuklandı.

 

 

