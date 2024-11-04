Kâbusa dönüşen operasyon: Meral Erişti Saygılı açtığı tazminat davasını kazandı

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Burada kendisine, ağrılarına göğüslerinin büyüklüğünün neden olduğu, bununla ilgili genel cerrahi uzmanına görünmesi gerektiği söylendi. Saygılı, bunun üzerine başvurduğu Ürgüp Devlet Hastanesi’nde genel cerrahi bölümünde Dr. Kayhan Özdemir’den de aynı yanıtı alınca, 31 Mayıs 2022 günü meme küçültme ameliyatı oldu.

Ameliyattan sonra Saygılı’nın sol ve sağ göğsünde lezyonlar oluşmaya başlarken, ağrı ve kanamaları gün geçtikte artmaya başladı. Saygılı, açık yarasını kapatmak için 21 Haziran 2022 günü tekrar ameliyat edildi. Uygulanan çeşitli tedavilere rağmen sağlık sorunlarının devam etmesi üzerine Saygılı, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’ne başvurdu. İddialara göre burada kendisine, “Genel cerrahın böyle bir ameliyatı yapamayacağı” söylendi. Ankara’da uygulanan tedavi kapsamında Saygılı, bir kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı.

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KARAR İSTİNAFTAN DÖNDÜ

Saygılı daha sonra söz konusu doktor hakkında avukatı aracılığıyla Ürgüp Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Saygılı ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve doktor Kayhan Özdemir hakkında maddi ve manevi tazminat talebiyle dava da açtı.

Kayseri 2. İdare Mahkemesi, Saygılı’nın maddi ve manevi tazminat talebini reddetti. Saygılı bunun üzerine avukatı aracılığıyla, istinaf başvurusunda bulundu. Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi 7 Mayıs tarihinde, olayda “davacının yaşadığı elem ve üzüntü nedeniyle” operasyonu yapan ve halen Sakarya İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan doktorun 20 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme, meydana gelen olayda idarenin hizmetinin işleyişinde hatası bulunmadığı gerekçesiyle Bakanlık’tan istenilen tazminat talebini ise reddetti.