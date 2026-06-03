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Kabus yeniden baş gösterdi! Tatil için memleketine gitmişti: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

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#Havva Dursun#Sivas#Sağlık
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 10:04

İstanbul'dan tatil için bir süre önce memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gelen 2 çocuk annesi Havva Dursun (31), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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İstanbul’da yaşayan Havva Dursun, yaz tatili ve memleket ziyareti için kısa süre önce Sivas'ın Akıncılar ilçe merkezine geldi. Burada bir süre sonra rahatsızlanan Dursun önce Akıncılar Devlet Hastanesi'ne, ardından 31 Mayıs'ta Suşehri Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kabus yeniden baş gösterdi Tatil için memleketine gitmişti: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Havva Dursun, durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kabus yeniden baş gösterdi Tatil için memleketine gitmişti: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Enfeksiyon hastalıkları servisinde KKKA tanısıyla tedavi altına alınan 2 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kabus yeniden baş gösterdi Tatil için memleketine gitmişti: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Havva Dursun’un cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilmek üzere Akıncılar ilçe merkezine götürüldü. 

Kabus yeniden baş gösterdi Tatil için memleketine gitmişti: 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

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#Havva Dursun#Sivas#Sağlık

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