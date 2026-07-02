Kâbus kovalamacası

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MERSİN’in Tarsus ilçesinde 16 Haziran’da 16.00 sıralarında, B.Ş., 1.5 yıl önce tanıştığı daha önce şiddete maruz kaldığı ve tehdit edildiği erkek arkadaşı Y.K. ile buluştu. B.Ş. ve Y.K. otomobille ilçe merkezine doğru yola çıktı. Yolda taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.K., B.Ş.’yi darp etti.

KADINI BİR BAŞKA KADIN KURTARDI

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Y.K.’nin durup büfeye gitmesini fırsat bilen B.Ş., araçtan inerek bir markete sığındı. Yardım çağrısında bulunan kadının peşinden gelen Y.K., B.Ş.’yi zorla dışarı çıkartıp şiddet uygulayarak araca bindirmeye çalıştı. Bu sırada olay yerindeki bir başka kadın B.Ş.’yi, Y.K.’nin elinden alarak aracıyla uzaklaştırdı. B.Ş.’nin peşine düşen Y.K., otomobiliyle araca çarparak zarar verdi. Bir mağaza önünde duran aracın yanına giden Y.K., camı yumruklayarak kırdı ardından da kadın sürücüyü darp etti. Bu sırada arka koltukta bulunan B.Ş., kaçıp bir işyerine sığınarak kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden B.Ş., Y.K.’den şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma ve kaçan Y.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Erkek arkadaşı yerlerde sürükledi

‘İLİŞKİYE GİRMEK İSTEMEYİNCE DARP ETTİ’

Ölüm korkusu nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen B.Ş., “Y.K., yaklaşık 1.5 senedir bana takıntılı. Telefondan, sosyal medyadan engellememe rağmen bir şekilde bana ulaşıp tehdit ediyordu. Bana bir şey yapmasından korktuğum için konuşmak zorunda kalıyordum. Olay günü aracıyla beni alarak yaşadığı Tarsus ilçesine götürdü. Benimle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Ben kabul etmeyip inmek isteyince darp etmeye başladı. Bir fırsatını bulup araçtan inerek kaçıp markete sığındım. Arkamdan markete girip beni yerlerde sürükleyerek aracına bindirmeye çalıştı. O sırada hiç tanımadığım bir kadın müdahale edip beni aldı. Arabasının arkasına bindim ve uzaklaştık. Bu sırada arkamızdan gelen Y.K., takip edip çarpmaya başladı. Sonra önümüzü kesti. Kadının ön camını kırıp ‘Kızı bana vereceksin’ dedi. Ben de o sırada kaçtım arka kapıdan. Bir dükkânın arkasına saklandım hemen ve polisi aradım.

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Darp ederek arabasına bindirmek istedi

‘TEHDİTLERİ SÜRÜYOR KORKUYORUM’

Hâlâ beni tehdit ediyor. Bana zarar vereceğini söylüyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum” dedi.

Yoldan geçen kadın mağduru kurtardı