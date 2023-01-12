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Kâbus gibi evlilik

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#Boşanma Davası#Kadına Şiddet#Nargile Közü
Kâbus gibi evlilik
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:00

T.T. kendisini aç bırakan, nargile közünü yüzüne tutarak ölümle tehdit eden ve zorla banyoya sokarak soğuk su ile duş aldıran 3 aylık eşine boşanma davası açtı. Eşinin arabasında kasatura bulundurduğunu öne süren genç kadın, evliliğin çekilmez hale geldiğini belirtti.

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İstanbul’da T.T. (33) ile E.T. 3 ay önce evlendi. T.T.’nin İstanbul Aile Mahkemesi’ne açtığı boşanma davasına göre, aralarında evliliklerinin ilk gününden itibaren anlaşmazlık vardı. E.T. sürekli kavga ortamı yaratıyor, eşine karşı ağza alınmayacak hakaretler, aşağılayıcı ve küçük düşürücü sözler söylüyordu. T.T.’nin iddialarına göre tüm bu olanlara önceki evliliğinden olan 16 yaşındaki çocuğu da şahit oluyordu. Üvey babasının annesine karşı şiddet eğilimli davranışları yüzünden psikolojisi bozulan genç kız zor günler yaşadı. T.T. şiddetten kaçmak istediğindeyse, eşi E.T. tarafından odaya kilitlenerek çıkmasına izin verilmedi.

KÖZLE TEHDİT ETTİ

Dinlenmek için odasına çekildiğinde eşinin nargile közü ile yanına geldiğini dava dilekçesinde belirten genç kadın, “Eşim, nargile közünü yüzüme tutarak beni tehdit etti. Oturduğum yerden kaldırarak beni banyoya soktu ve yıkanmamı istedi. Duş almaya niyetlendiğimdeyse şarteli indirerek soğuk suda bırakarak zor durumda kalmamı sağlamıştır. Evliliğin verdiği sorumlulukları yerine getirmeyen kocam, vurdumduymaz tavırlar sergilemekte, maddi olarak bir destekte bulunmamakta, eve alışveriş yapmamakta ve beni aç bırakmaktadır. Beni ailemle tehdit eden eşim, arabasında kasatura (bıçak, süngü) bulundurmaktadır. Araç içerisinde de şahsıma birçok kez şiddet eyleminde bulunmuştur. Arabayı hızlı kullanarak ağır korkular yaşatmıştır. Kendisi ve benim için boşanmak bir kurtuluş vesilesi olacaktır.

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Ayrıca tehdit ve psikolojik baskılar gösteren kocamın bana yaklaşmamasını istiyorum” dedi. Mahkeme, E.T.’nin 2 ay süreyle eşi T.T.’ye yaklaşmamasına karar verdi. Çiftin boşanma davası devam ediyor.

 

 

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#Boşanma Davası#Kadına Şiddet#Nargile Közü

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