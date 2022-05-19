Kâbus gibi

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İstanbul Beylikdüzü’nde yaşayan Yeliz Kalkan (45) bir şirkette satış danışmanı olarak çalışıyordu. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı eşinden iki çocuğu vardı. Boşandıktan sonra kendisi gibi eşinden boşanan emekli polis Hüdaverdi Öcal (51) ile geçen yıl ekim ayında tanışmış ve birlikte yaşamaya başlamıştı. İlk başlarda iyi giden birliktelik ilerleyen aylarda Öcal’ın kendisine kötü davranması nedeniyle kâbusa dönmeye başlamıştı. Yeliz Kalkan, geçen ay başında ayrılma kararı almıştı. Ayrılma kararını söylediği Hüdaverdi Öcal’ın büyük bir direnciyle karşılaştı.

Yeliz Kalkan, Öcal’ın kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine Emniyet’e şikâyette bulundu, ardından mahkemenin kapısını çaldı. Aldığı uzaklaştırma kararı da Öcal’ı durdurmayınca bir hafta önce yine polise giderek şikâyetçi oldu. Ancak Öcal durmak bilmiyordu. Artık ölümle de tehdit etmeye başlamıştı.

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DAHA FAZLA KAÇAMADI

Yeliz Kalkan, sokağa çıktığında artık arkasına bakmadan yürüyemiyordu. Geçen salı akşamı saat 18.00 sıralarında Yakuplu Mahallesi’nde aracıyla seyrederken Öcal’ın aracıyla kendisini takip ettiğini fark etti. İzini kaybettirdiğini düşünerek aracını oto sanayi içinde park etti. Koşarak kaçmaya çalıştığı sırada Hüdaverdi Öcal, aracını üzerine sürdü. Bu saldırıdan son anda kurtuldu. Ancak aracından inen Öcal, bağırarak hakaret ettiği Yeliz Kalkan’ı ensesinden vurdu. Talihsiz kadın kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaraladığı Yeliz Kalkan’a 2 el daha ateş etti. Bu sırada yanlarından geçen bir otomobil içindeki kişiye de silahını doğrulttu fakat silah tutukluk yaptı. Tekrar Yeliz Kalkan’a yönelerek tekmelemeye başladı. Daha sonra da diz çökerek başına dayadığı silahı ateşledi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Hüdaverdi Öcal’ın öldüğünü belirlerken vücuduna 3 kurşun isabet eden Yeliz Kalkan da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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BU İLK OLAYI DEĞİLMİŞ

Hüdaverdi Öcal’ın Yeliz Kalkan’dan önce ilişki yaşadığı başka bir kadına da benzer bir kâbusu yaşattığı ortaya çıktı. O kadın da kendisinden ayrılmak isteyince şiddetli bir baskıyla karşılaşmıştı. Polise ve mahkemeye başvurarak şikâyette bulunmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Adres ve iletişim bilgilerini sürekli değiştirerek Öcal’dan kurtulmayı başarmıştı.