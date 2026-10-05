Kâbus evini anlattılar

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İSTANBUL Kağıthane’de Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), 18 Eylül’de iddiaya göre alacak meselesi nedeniyle zorla götürüldükleri bir evde alıkonuldu. Elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanan 2 kişi, 3 gün boyunca rehin tutuldu. 20 Eylül’de ihbar üzerine eve giren polis, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.’yi darp edilmiş, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde buldu. Ekipler, 2 kişiyi kurtarırken evde bulunan Zeki A. (28) ise gözaltına alındı. Evdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi. Operasyona ait görüntülerde rehinelerin “Allah’ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu” diyerek ağladığı anlar görüldü. Olaya karışan İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane’de farklı adreslerde gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı bulunan Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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‘SIRTIMIZDA NAYLON ERİTTİLER’

Polis ekipleri tarafından kurtarılan Görkem Serkan T.’nin ifadesi ortaya çıktı. Görkem Serkan T. ifadesinde “Yusuf isimli şahıs yanında kilolu sakallı ismini bilmediğim bir şahısla beraber bana sorular sorarak işkence yapmaya başladı. Sırtımda naylon erittiler. Yusuf isimli şahıs elinde bulunan bıçakla benim sağ elimin serçe parmağımı, gözümün sol tarafını, sağ kolumu derin bir şekilde kesti. Sonrasında da beni darp etmeye devam ettiler. Bir süre sonra Hakan’ı da yanıma getirdiler ve onu da bağlayarak darbetmeye başladılar. Onun da sırtında naylon erittiler. Zeki isimli şahısta tabanca vardı ve tabancanın dipçik kısmıyla sürekli olarak Hakan’ın ve benim başıma vuruyordu” dedi.

‘KANSER OLAN ABİNİ FELÇ BIRAKIRIM’

Kurtarılan Hakan Ç. ise ifadesinde “Bana ‘Benim yanıma geleceksin, kanser olan abini alırım felç bırakırım, Görkem’i yakaladım ve yüzü gözü mor bir şekilde resmini annene gösterdim, hemen benim yanıma geleceksin’ dedi. Ben de aileme bulaşmasından korkarak 'Tamam konum at geleyim yanına' dedim. Elimi ve ağzımı bağladılar ikimizi de darp etmeye başladılar. Benim ve Görkem’in sırtına naylon eriterek yaktılar. Zeki isimli şahıs odadan ayrıldı, başımızda hiçkimse yoktu. Ben de bir fırsat bulup ayağa kalktım ve küçük adımlarla cama doğru ilerledim ve camdan birinin görmesi umuduyla dışarı baktım. O esnada bir kadınla göz göze geldim ve bağlı elimi göstererek yardım istedim. Her an birinin geleceği korkusuyla hemen geri dönerek bıraktıkları yere yattım. Bir süre sonra Zeki isimli şahıs yanımıza geldi ve Görkem ile beni darbetmeye devam etti. Kısa süre sonrada dairenin kapısı çaldı ve polisler geldi” diye konuştu.