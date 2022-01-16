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Kâbus döndü

#İsmail Güneş#İşkence#Serbest
Kâbus döndü

Dört çocuğunun annesi Ayşegül Geçim’e mezarlıkta sabaha kadar işkence eden, daha sonra başına tabanca dayayarak rehin alan İsmail Güneş, elektronik kelepçe takılarak serbest bırakıldı.

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İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaşayan İsmail Güneş (35) ile Ayşegül Geçim (28), 10 yıl önce nikâhsız birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 4 çocukları oldu. Uyuşturucu, hırsızlık gibi suçlardan sabıkası olan Güneş, Ayşegül’e şiddet uyguluyordu. Geçen mayıs ayında genç kadın, dövülünce polise başvurdu. Gözaltına alınan Güneş’e 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Ancak 1 Haziran’da Geçim’i sokak ortasında döven Güneş, kadını zorla bir mezarlığa götürdü. Bir yandan alkol aldı, bir yandan da dövdüğü Ayşegül’e mezar kazdırdı.

Kâbus döndü

YALVARINCA BIRAKTI

Ayşegül yalvarınca Güneş, 3 gün sonra kadını bıraktı. Gözaltına alınan Güneş tutuklandı, hakkında 23.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayşegül geçen aralık ayı başında şikâyetini geri çekince Güneş cezaevinden salıverildi. Güneş, 4 Aralık 2021’de Ayşegül’ü evinde rehin aldı. Ayşegül KADES’teki acil çağrı butonuna basarak kurtuldu. Mahkemeye çıkarılan Güneş serbest kaldı. Ayşegül yetkililere başvurarak korunmak istediğini bildirdi. Dilekçesinde “Ölmek istemiyorum” diyen Ayşegül’ün başvurusu üzerine Güneş’e elektronik kelepçe takıldı. Ancak aynı mahallede yaşadıkları için, Ayşegül 4 çocuğunu Devlet Esirgeme Kurumu’na bırakarak rehabilitasyon merkezine yerleşti.

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