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Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... 'Nasıl oldu bilmiyorum'

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#Antalya#Yangın#Muratpaşa
Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 10:02

Antalya'da giriş katındaki dairede çıkan yangına uykuda yakalanıp, arka odaya kaçarak alevlerden kurtulan Taner Gülen (58), itfaiye ekibinin yardımıyla evden çıkartıldı.

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Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 282 Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, içerde bir kişinin olduğu belirtildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürürken; alevlerden kaçarak arka odaya sığınan Taner Gülen, itfaiye eri tarafından evden çıkartıldı.

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

Saçında ve yüzünde hafif yanıklar oluşan Gülen, sağlık ekibi gelene kadar itfaiye aracının demirlerine oturtuldu. Bu sırada Gülen'e komşular tarafından su verildi.

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Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

'DIŞARI ÇIKMAYA ÇALIŞSAM YANARDIM'

Yangın sırasında giriş kattaki evde uyuduğunu, alevleri görünce arka odaya kaçarak kurtulduğunu anlatan Taner Gülen, "Dışarıya çıkmaya çalışsam yanarım diye düşündüm. Sonrasında arka taraflara kaçıp, kurtuldum. Nasıl çıktığını bilmiyorum" dedi.

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

Olay yerine ulaşan sağlık ekibine teslim edilen Taner Gülen, ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

Kâbus dolu anlar: Uykuda yakalandı, arka odaya kaçarak kurtuldu... Nasıl oldu bilmiyorum

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#Antalya#Yangın#Muratpaşa

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