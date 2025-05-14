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Kâbus devam ediyor! Ankara'da 109 kişinin ölümüne neden oldu... Tutuklu sayısı: 44

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Sahte Alkol#İçki
Kâbus devam ediyor Ankarada 109 kişinin ölümüne neden oldu... Tutuklu sayısı: 44
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 10:13

Ankara'da son 3 ayda sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a, soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e yükseldi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte içki üretim ve satışı yapanlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 44'e çıktı, 56 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan sahte içki kullanımı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 109'a yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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SORUŞTURMADA DOSYA SAYISI 169 OLDU

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıkları tarafından 'Kaçakçılık' ve 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme’ suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına, Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi. Soruşturma kapsamındaki dosya sayısı 169 olurken, şüpheliler hakkında ayrı ayrı iddianame düzenleneceği belirtildi.

 

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#Ankara#Sahte Alkol#İçki

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