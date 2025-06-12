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Kabus devam ediyor! Acı haber bu sefer Kayseri'den geldi: 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı

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#KKKA#Kene#Kayseri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 14:37

Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 39 yaşındaki 3 çocuk annesi İlknur Ekinci yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı'nın birinci günü Talas ilçesinden kurban kesmek için Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'ne giden Ekinci'ye kene yapıştı.

Vücuduna yapışan keneyi kendi çıkaran Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca Talas'ta bir sağlık kabinine başvurdu.

Kabus devam ediyor Acı haber bu sefer Kayseriden geldi: 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Burada serum taktırdıktan sonra evine dönen Ekinci, şikayetlerinin artması üzerine Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kabus devam ediyor Acı haber bu sefer Kayseriden geldi: 3 çocuk annesi kadın kurtarılamadı

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Ekinci'nin naaşı, öğle vakti Talas Dedeoğlu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Halef Hoca Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Ekinci'nin ailesi ve yakınları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve vatandaşlar katıldı.

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#KKKA#Kene#Kayseri

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