Kâbus bitmiyor! Ölü sayısı 31’e yükseldi

Türkiye’nin gündemine oturan sahte içki ölümleri artmaya devam ediyor. İzmir’de sahte içki içtikleri iddiasıyla kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirenlerin sayısı 15’e çıktı. 20 kişinin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kırıkkale’de de sahte içkiden zehirlenen 11 kişiden 7’si hayatını kaybetmişti. Mersin’de de sahte alkol içtikleri iddiasıyla hastaneye kaldırılan 13 kişiden 5’i yaşamını yitirdi. 8 kişinin tedavisi sürerken, polis operasyon başlattı. 3 şüpheli tutuklandı. Muğla Bodrum’da sahte içkiden zehirlendikleri belirtilen İbrahim Yanık (74) ve Semran Başkurt (66) doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamlarını yitirdi. Aydın Nazilli’de de içki içtikten sonra fenalaşan 2 arkadaştan Orhan Öztürk’ün (57) hayatını kaybettiği Osman Özden’in de (62) durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AVUKAT DA HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da da Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cumartesi günü, bir işyerinden aldıkları metil alkolle yaptıkları içkiden zehirlenen 3 kişinin hastaneye kaldırıldığı bilgisini aldı. Kemal K., Rahmi K. ve Abdil K. yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşamaları üzerine yardım istediği, ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi süren 3 kişiden 2’sinin sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi. Cumartesi günü aynı işyerinden satın aldığı metil alkol ile sahte içki yapıp içtikten sonra zehirlenen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HEPSİ AYNI İŞYERİNDEN ALMIŞ

Polis ekipleri o işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 290 adet anason kiti, 10 adet vokta kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 şişe metil alkol, 2.5 litre kaçak viski ve 2.5 litre kaçak rakı ele geçti. İşyeri çalışanı Yavuz Ö. gözaltına alındı. İşyeri sahibini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan bir çok ilde sahte içki satan işyerlerine baskın yapıldı. İzmir Çiğli’de bir depodaki 5 ton etil alkole el koyuldu.