Kâbus anne

Güncelleme Tarihi:

Kâbus anne
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 07:00

İZMİR’in Tire ilçesinde yaşayan Hatice D. (34), iddiaya göre, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği bebeğini çuvala koyarak köprünün altına gömdü.

Önceki gün Hatice D.’nin annesi jandarmaya giderek olayı ihbar etti. Savcılık talimatıyla jandarma köpeğiyle bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Bölgede yapılan ilk aramalarda, gömüldüğü öne sürülen yerde bebeğe ait kordon bağına rastlandı. Ancak henüz bebeğin bedenine ulaşılamadı. Jandarma ekipleri, özel eğitimli köpeklerle köprü çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor. Hatice D.’nin evinde yapılan aramada ise üzerinde ‘kan izi’ olduğu değerlendirilen çamaşırlar bulundu. Hatice D. ile birlikte annesi, babası ve iki yakını gözaltına alındı.

BU İLK VUKUATI DEĞİL

Hatice D.’nin 2019 yılında da Tire Cuma Pazarı’nda şalvarının içinde doğum yaptığı, ardından bebeği tezgâhın altına bıraktığı ortaya çıktı. Ağlama seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla hastaneye kaldırılan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

 

