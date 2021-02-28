Kabri boş kalmadı

Kabristanın ziyaretçileri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop da vardı. Şentop’a AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Merkezefendi Camisi müezzini tarafından okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Erbakan için dua edildi.

ZOR ZAMANLARIN SİYASETÇİSİ

Şentop, şunları söyledi: “Zor zamanlarda siyaset yapmanın, özellikle milli görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarı ile taşımış ve Türkiye’yi bugüne getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.”