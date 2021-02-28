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Ayşegül USTA / İSTANBUL 
Haber Giriş: 28.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kabri boş kalmadı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
Kabri boş kalmadı
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Eski başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri, ölümünün 10’uncu yıldönümünde hiç boş kalmadı.

Kabristanın ziyaretçileri arasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop da vardı. Şentop’a AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Merkezefendi Camisi müezzini tarafından okunan Kuran-ı Kerim’in ardından Erbakan için dua edildi.

ZOR ZAMANLARIN SİYASETÇİSİ

Şentop, şunları söyledi: “Zor zamanlarda siyaset yapmanın, özellikle milli görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarı ile taşımış ve Türkiye’yi bugüne getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Kendisini rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun.”

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Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
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