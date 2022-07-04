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Kablolu caniye istenen ceza: Ağırlaştırılmış müebbet

#Şengül Kaya#Kadın Cinayeti#Ümraniye
Kablolu caniye istenen ceza: Ağırlaştırılmış müebbet

Ümraniye’de 40 yıllık eşi Şengül Kaya’yı temizlik yaparken ses yaptığı gerekçesiyle elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldüren Gürsel Kaya hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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İstanbul Ümraniye’de 23 Haziran günü, Gürsel Kaya (61) 40 yıllık eşi Şengül Kaya’yı (58) temizlik yaparken ses yaptığı bahanesiyle elektrikli süpürgenin kablosuyla boğarak öldürmüştü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Şengül Kaya ile Gürsel Kaya’nın aralarında olay öncesine dayalı herhangi bir kavga veya şiddet olayı yaşanmadığı anlatıldı. Kaya çiftinin birlikte evde kahvaltı yaptıktan sonra Şengül Kaya’nın ev temizliği yapmaya başladığı kaydedildi. Kaya çifti arasında ev temizliği, düğün işleri ve kiracı mevzuları nedeniyle münakaşa çıktığı belirtilen iddianamede, sinirlenen Gürsel Kaya'nın eşini itekleyerek yere düşürdüğü ve ardından boğazını elleriyle sıkarak bir süre boğmaya çalıştığı ifade edildi. Şengül Kaya'nın direnmesi üzerine şüphelinin elektrik süpürgesinin kablosuyla Şengül Kaya'yı nefessiz bırakacak kadar boğmaya devam ettiği belirtildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Şüphelinin eyleminden sonra oğlunu aradığı ve eve ambulans çağırıldığı kaydedilen iddianamede, Gürsel Kaya hakkında ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

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#Şengül Kaya#Kadın Cinayeti#Ümraniye

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