Kabloları çaldılar, mahalle iki gün internetsiz kaldı!

Adana’da güneş enerji santraline giren şüpheliler, 400 metre elektrik kablosu çaldı, güvenlik kameralarına zarar verdi. Şüphelilerin işyerindeki ve güvenlik kamerasını kırdığı anlar görüntülenirken, hırsızlık nedeniyle bölgede 2 gün boyunca internet kesintisi yaşandığı öğrenildi.

KABLOLARI ÇALDILAR, İKİ GÜN İNTERNET KESİLDİ

Olay, 29 Eylül'de Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesindeki bir güneş enerji santralinde meydana geldi. İddiaya göre, 3 şüpheli santrale girip 400 metre internet kablosu çaldı. Şüphelilerin iş yerindeki ve güvenlik kamerasını kırdığı anlar, anbean görüntülendi. İnternet kablolarının çalınması nedeniyle Akdeniz Mahallesindeki evlerde 2 gün internet kesintisi yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI, YAKAYI ELE VERDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede olaya karışan yüzü kapalı 2 şahsın kimliği tespit edilemezken kabloları götüren kişinin R.D. (30) olduğu belirlendi. Şüpheli R.D., saklandığı bir evde yapılan operasyonla yakalandı.

TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheli emniyetteki ifadesinde , "Paraya ihtiyacım vardı, kabloları çalıp sattım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.



Diğer 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.