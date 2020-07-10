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Safa ATMACA/EDREMİT(Van), (DHA)
Haber Giriş: 10.07.2020 - 17:53,Son Güncelleme:

Kablo makaraları, sokak köpeklerine 'yuva' oldu

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Kablo makaraları, sokak köpeklerine 'yuva' oldu
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VAN'ın Edremit ilçesinde, kablo makaralarından yapılan kulübeler sokak hayvanlarına yuva oldu.

Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) işbirliğiyle, sokak hayvanlarının barınabilmesi çalışma yapıldı. VEDAŞ’a ait boş kablo makaraları Park Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde dönüşümden geçirerek yuvaya çevrildi. Yaklaşık 100 adet yuvanın yapılacağı çalışma kapsamında ilk 3 yuva hazırlanarak, sokak hayvanları için belirli noktalara bırakıldı.

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