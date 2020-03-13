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İbrahim EMÜL/DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, enerji nakil hatlarına ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan 6 şüpheli, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ve Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Mart günü enerji nakil hattına ait su kuyuelektrik kabloları,larının elektrik kablolarının çalınması üzerine çalışma araştırma başlattı. Jandarma ekipleri, Yazlamazlı köyü Taşlıgöl mevkiisinde bulunan Düziçi Belediyesi Sulama Müdürlüğü ile A.K. isimli vatandaşa ait su kuyularının elektrik kablolarını çalan İ.O., M.K., K.A., A,Ç., M.A. ve F.K.'yi suçüstü yakaladı. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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