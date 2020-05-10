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DHA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Kablo hırsızı güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı

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Kablo hırsızı güvenlik kamerası görüntüsünden yakalandı
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Gaziantep'te kablo çalan ve güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği tespit edilerek yakalanan B.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mücahitler Mahallesi'nde 30 Nisan günü elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 3 kişinin elektrik kablolarını direkten çaldığını saptadı.

Adresi belirlenen şüphelilerden B.K. yakalanırken, diğer 2 kişiye ise ulaşılamadı. Gözaltına alınan B.K., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.

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