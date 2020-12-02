Kablo hırsızı 6 şüpheli yakalandı

Marmara Ereğlisi Kamadere Mahallesi'nde telekomünikasyon şirketine ait iletişim ve internet erişimi sağlayan 300 metre uzunluğunda kablo çalındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Suç Araştırma TİMİ (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla kablo hırsızlığında kullanılan kamyonetin Çorlu ilçesinde hurdacılık yapan O.S.'ye ait olduğunu belirledi. Hurdacıyı gözaltına alan jandarma ekipleri, hırsızlığa karıştıkları saptanan Pakistan uyruklu 5 şüpheliyi de adreslerinde yakaladı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda demir kesme makinesi ve yanmış haldeki kablolar ele geçirildi.



Şüphelilerin eylül ve kasım aylarında da ilçede 3 ayrı kablo hırsızlığına karıştığı belirlendi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.