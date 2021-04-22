Kabinenin üç yeni yüzü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’deki yenilenmenin ardından dün de merakla beklenen kabine revizyonunu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin hayata geçmesinin ardından en kapsamlı kabine revizyonu niteliğini taşıyan karar, Erdoğan’ın imzasıyla dün gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ikiye ayrıldı. Yeni sistemin ilk Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan görevden alındı. Pekcan’dan boşalan koltuğa AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş getirildi. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ise Vedat Bilgin atandı.

SİYASETÇİ SAYISI ARTTI

Revizyondan önce Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde ağırlıklı olarak bürokrat ve özel sektör ağırlıklı isimler bulunuyordu. Yeni atamalarla birlikte kabinedeki siyaset kökenli bakan sayısında artış oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la birlikte kabinedeki yeni isimlerin altısı bürokratlardan, dördü özel sektörden ve sekizi siyasetçilerden oluşacak. 2018 yılından beri görev yapan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki revizyonla bakanlık sayısı 16’dan 17’ye çıktı.

İLK SINAV PAZARTESİ GÜNÜ

Yeni bakanların bakanlık görevinin önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat tebliğ edildiği öğrenildi. Yeni bakanlar ilk sınavını Erdoğan başkanlığında pazartesi günü Beştepe’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde verecek.

YEMİN ETTİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Meclis Genel Kurulu’nda yemin etti. Üç bakan arasından tek milletvekili isim olan Muş, salonda en çok alkışı aldı. (Rıza ÖZEL / ANKARA)

DEVİR TESLİM YAPILDI





Bakanlıklarda devir teslim törenleri de dün yapıldı. Zehra Zümrüt Selçuk, Derya Yanık’a görevi devrederken “Şerefle yerine getirdiğim bu görevi çok takdir ettiğim arkadaşıma vermenin huzuru içerisindeyim” dedi. Yanık ise “Hepimiz aldığımız sorumluluğu önce milletimize verdiğimiz söz, sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın bize duyduğu güvenin gereğini yerine getirmek üzere taşıyoruz” ifadesini kullandı. (ANKARA)

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