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Kabinenin gündemi sığınmacılar

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Mülteci
Kabinenin gündemi sığınmacılar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede Suriyeli sığınmacıların geri gönderilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplanacak. Toplantıda son günlerin en tartışılan gündem maddesi olan Suriyeli sığınmacılar ile kaçak göçmenlerin durumunun ele alınması planlanıyor.

Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli sığınmacının güvenli bölgelere geri dönüşü için hazırlanan projeye ilişkin takvimin değerlendirilmesi planlanıyor. İlgili bakanların geri dönüş projesi ve mültecilerin durumu konusunda brifing vereceği kabinede, özellikle briket evlerle ilgili çalışmaların hızlandırılması ele alınacak. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye’deki sığınmacı sayısının 4 milyon 82 bin 693 olduğunu açıklamıştı. Buna göre sığınmacıların içindeki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 686’ya ulaştı.

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PROJEYE HIZ VERİLİYOR

Bölgeye kurulan “yardım köprüsü” kapsamında Cerablus, Azez, El Bab, Resulayn ve Tel Abyad’da, Türkiye’de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye ev yapılması planlanıyor. Türkiye, bölgede 77 bin ev projelendirirken 57 bin 306 evi tamamladı. Erdoğan’ın talimatıyla bölgede yıl sonuna kadar 100 bin evin bitirilmesi öngörülüyor.

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ENFLASYONLA MÜCADELE

Başta enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele olmak üzere ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Enflasyonla ve fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak yeni adımlar ile sahadan gelen son bilgiler de kabinede ele alınacak. Ayrıca yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terör operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılmasına dönük Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar da değerlendirilecek. Toplantıda alınan kararları Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla duyuracak.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine#Mülteci

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