×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kabine’de sıcak konular

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KABİNE Toplantısı#Terörle Mücadele
Kabine’de sıcak konular
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 07:00

KABİNE Toplantısı’nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe’de yapılması bekleniyor. 

Haberin Devamı

Bölgesel ve küresel meselelerin değerlendirileceği Kabine toplantısında, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve Suriye’deki son durum da ele alınacak konuların başında geliyor. Ukrayna-Rusya savaşı ile Avrupa’nın güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca hafta sonu binlerce uluslararası katılımla Antalya’da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birçok mevkidaşıyla bir araya geldi. Kabine’de bu toplantılara ilişkin değerlendirmelerin de yapılması bekleniyor.

Gözden KaçmasınOsmanlı’ya da Atatürk’e de hayran bir cumhurbaşkanıOsmanlı’ya da Atatürk’e de hayran bir cumhurbaşkanıHaberi görüntüle

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI

İmralı’dan terör örgütüne silah bırakma çağrısının ardından bu çağrının yansımaları ile ‘Terörsüz Türkiye’ için atılan ve atılması planlanan adımlar da ele alınacak. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terör örgütü nasıl silah bırakacak, PYD/YPG bu süreçte nasıl bir yol izleyecek,  süreç nasıl gözlemlenecek gibi konular konuşulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti heyetini Beştepe’de kabul etmişti. Bu toplantının da Kabine’de gündeme gelmesi bekleniyor.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın2 şirketin faaliyeti durduruldu: 1 milyon sigortalı panikte2 şirketin faaliyeti durduruldu: 1 milyon sigortalı panikteHaberi görüntüle

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabine toplantısında ekonomiye de ayrı bir başlık açılacağı belirtiliyor. Ekonomideki son durum, fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine’nin öncelikli gündeminde yer alıyor.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#KABİNE Toplantısı#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!