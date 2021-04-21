Kabinede mini revizyon: 2 bakan gitti, 3 bakan geldi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ayrıldı.

BAKANLIK İKİYE AYRILDI

Resmi Gazete’nin dün geceki sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, mükerrer sayıda yayımlanan kararla Derya Yanık atandı. Resmi Gazete’ye göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iki ayrı bakanlık olarak çalışacak. Yeni kurulan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ise Vedat Bilgin atandı. Atamalarla birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da görevi sona ermiş oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda ortak görevlendirmelerin de dünkü kararname ile birlikte sona erdiği belirtildi.

PEKCAN GÖREVDEN ALINDI

Eşinin Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından dezenfektan alımı yaptığı ancak alımların “piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda” gerçekleştirildiğini açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise görevden alındı. Pekcan’dan boşalan koltuğa AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Muş getirildi.

Kabineye bakan olarak giren Muş, yakın zamana kadar AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinde bulunuyordu. Yeni atanan bakanlardan Bilgin, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekilliği görevlerini yürütürken, Yanık ise, AK Parti MKYK üyesi olarak görev yapıyordu.

MEHMET MUŞ 39 YAŞINDA BAKAN OLDU

MEHMET MUŞ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 1982’de Trabzon’da doğdu. 24, 25 ve 26. dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Muş, Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, AB Uyum Komisyonu, NATO Parlamenter Asemblesi (NATOPA) Türk Grubu ve AK Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babası.

VEDAT BİLGİN

1954’te Bayburt’ta doğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. Çok sayıda yayımlanmış araştırma kitabı, makale ve çalışmaları bulunmaktadır. TBMM 25. ve 26. Dönem Ankara Milletvekili olan Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaktaydı. İyi düzeyde İngilizce bilen Bilgin, evli ve 2 çocuk babası.

DERYA YANIK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde doğdu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Yanık, Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu’na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde bulunan Yanık, son AK Parti Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara