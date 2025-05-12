×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kabine’de gündem ‘Terörsüz Türkiye’

Güncelleme Tarihi:

#Kabine#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Terörsüz Türkiye
Kabine’de gündem ‘Terörsüz Türkiye’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 07:00

Kabine, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe’de toplanıyor.

Haberin Devamı

Toplantının en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye hedefi. Terör örgütü PKK’nın kongresini toplamasının ardından yaşanan gelişmeler ve bundan sonra atılacak adımlar Kabine’de değerlendirilecek.

SİLAHLARI TESLİM SÜRECİ

İmralı’nın çağrısı üzerine PKK 5-7 Mayıs’ta kongresini toplarken, gözler terör örgütünün silah bırakma sürecine çevrildi. Fesih kararının duyurulması ardından silah bırakma ve silahların nasıl teslim edileceğine yönelik yol haritasının Kabine’de ele alınması bekleniyor. Fesih ve silah bırakma sonrasında diğer aşama ise Meclis’te yapılacak yasal düzenlemeler olacak. Bu çerçevede izlenecek yol haritasının da Kabine’de değerlendirilmesi bekleniyor.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Kabine’de dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak. Suriye’deki son durum, Hindistan ve Pakistan arasındaki ateşkes, İsrail’in Filistin başta olmak üzere bölge ülkelerine saldırıları ile Rusya ve Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirilecek. Erdoğan’ın hafta sonu Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmeleri de Kabine’nin gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Terörsüz Türkiye

BAKMADAN GEÇME!