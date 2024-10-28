Kabine’de gündem terörle mücadele ve ekonomi

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Kabine’nin ana gündem maddesini terörle mücadele, İsrail’in bölge ülkelerine saldırıları ve ekonomideki son durum oluşturacak.

- TUSAŞ’A TERÖR SALDIRISI: TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı kapsamlı bir şekilde Kabine toplantısında değerlendirilecek. Yurtiçi ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ele alınacak. TSK ve MİT’in Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlarındaki son durum da toplantıda analiz edilecek.

- GAZZE VE LÜBNAN SALDIRISI: Kabine’nin bir diğer gündem maddesi ise İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırıları. İsrail geçtiğimiz yıl 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 50 bine yakın insanı katletti, son günlerde ise Lübnan’a gerçekleştirdiği saldırılarla katliamlarına devam ediyor. Filistin ve Lübnan’a yönelik insanlık dışı saldırıların engellenmesi, İsrail’in durdurulması, savaşın bölgeye sıçramasının önüne geçilmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak.

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- TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ: Toplantıda Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum masada olacak. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da Kabine’nin önemli başlıkları arasında.

- DEPREM KONUTLARINDAKİ SON DURUM: Deprem bölgesinde yürütülen inşa faaliyetleri de gündeme gelecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapması bekleniyor.