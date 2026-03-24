Kabine’de gündem Ortadoğu’da savaş

KABİNE toplantısında, İran’dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füze ihlalleri ve bu ihlallere karşı alınan önlemler değerlendirilecek. Savaşın başlamasından bu yana Kürecik ve İncirlik’te, NATO ile koordinasyon içinde hava savunma sistemleri konuşlandırılarak savunma kapasitesi güçlendirildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 6 adet F-16 sevk edildi. Bu kapsamda Kabine’de mevcut savunma altyapısının gözden geçirilmesi beklenirken, ilave tedbirlerin gerekliliği de ele alınacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ PİYASALARI

Kabine’nin bir diğer kritik başlığı ise Hürmüz Boğazı olacak. Boğazın kapanması ihtimalinin küresel enerji arzına etkileri değerlendirilecek. Artan petrol fiyatlarının iç piyasaya yansımaları ile fiyat istikrarının korunmasına yönelik atılabilecek ek adımlar da toplantıda ele alınacak.

TÜRKİYE’NİN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın durdurulması amacıyla Körfez turuna çıkmıştı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret eden Fidan, mevkiidaşlarıyla yoğun diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirirken; AB, ABD ve bölge ülkelerindeki muhataplarıyla da İran’daki savaşa ilişkin temaslarda bulundu. Bakan Fidan’ın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin çıktılarının Kabine toplantısında değerlendirilmesi ve kapsamlı bilgilendirme yapılması öngörülüyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Kabine’de ‘Terörsüz Türkiye’ sürecindeki son durum da değerlendirilecek. Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamlarken, gözler yasal düzenleme sürecine çevrildi. Bu kapsamda, PKK’nın silah bırakma sürecinde gelinen aşama Kabine’de ele alınacak. Yasal adımların atılabilmesi için örgütün silah bıraktığının tespit ve tesciline yönelik süreç değerlendirilecek.