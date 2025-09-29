Kabine’de gündem ABD temasları

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 6 yıl aradan sonra geçtiğimiz hafta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Trump ile bir araya gelmişti. İki lider F-16 ve F-35 programı, KAAN savaş uçağı motorları, Heybeliada Ruhban Okulu, Halkbank davası, ticari yaptırımlar, enerji alanda işbirliği ve Rusya’dan petrol ürünleri alımı konularını ele almıştı. Kabine’de bu görüşmelerin Türkiye’nin dış politika ve savunma alanındaki yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

* TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Toplantıda ayrıca TBMM’de yürütülen Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu’nun çalışmaları da gündeme gelecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ekim ayı için işaret ettiği yasal değişiklik takvimi ve sahadaki güvenlik durumu Kabine’de ele alınacak.

* GAZZE’DE SON DURUM: Toplantıda İsrail’in Filistin ve bölge ülkelerine yönelik saldırıları ile Gazze’deki son durum da görüşülecek. ABD’nin ateşkes önerisinin de ele alınacağı toplantıda, Filistin devletinin 11 ülke tarafından resmen tanımasının yansımalarının da değerlendirilmesi bekleniyor. Kabine toplantısında Suriye’deki gelişmeler ile SDG ve Şam arasındaki entegrasyon süreci de masada olacak.

* ENFLASYON: Ekonomi başlığı da Kabine’nin gündeminde. Özellikle 3 Ekim Cuma günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri ve piyasaların seyrine göre atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Merkez Bankası rezervleri, faiz politikaları ve fiyat istikrarına dönük tedbirler de gündeme gelecek.