Kabinede düzenleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, dün NTV’de gündemi değerlendirirken özetle şunları söyledi:

MKYK’MIZ GENİŞLİYOR

“Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye’yi 2023’e taşıyacak. 2023’e giderken hem deneyim, hem tecrübe, hem dinamizm, hem gençlik AK Parti bütün insan kaynağıyla bu süreçte iyi bir kombinasyonla geniş bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) oluşturacak. MKYK’mızın sayısı artacak. Sayı henüz netleşmedi ama 2002 yılının şartlarına göre oluşturulmuş bir tüzük var. AK Parti hem insan kaynağı açısından kendisini yenilerken, parti mekanizmalarını da birim başkanlıklarını da güncelliyor ve yeniliyor. Genel Başkanvekilliği devam ediyor. HDP’ye davet gitmedi. 11 siyasi partiyi davet ettik.

‘ÜÇÜNCÜ CİNSİYET’ DAYATMASI

(Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılması) CHP Sözcüsü garip ifade kullandı, ‘Kadına şiddetin önü açılmıştır, kadına şiddeti engelleyen hiçbir düzenleme kalmamıştır’ diye. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 2014 yılında yapılan düzenlemelere, aileyi ve kadına karşı şiddeti engellemeye dönük yasaların hepsine aykırı. Bunların hepsi kadına karşı şiddeti engellemeye dönük. İstanbul Sözleşmesi’nde kadına şiddeti mi konuşuyoruz yoksa İstanbul Sözleşmesi’nde yapılan tartışmalar çerçevesinde baktığımızda bir üçüncü cinsiyetin topluma dayatılmasının aparatı haline gelmesini mi? Burada cinsiyet dayatmasıyla karşı karşıya değil cinsiyet karşıtlığı ile karşı karşıyayız. Sadece kadın ve erkek cinsiyetini kabul etmeyen bunun dışında bir cinsiyetsizleştirmeyi dil ve söylem haline getirmiş adeta kendi içindeki nefreti topluma kusan üçüncü kimlik panayırı ile karşı karşıyayız.

HDP KARARINI YARGI VERECEK

(HDP’ye açılan kapatma davası) HDP 2014’te, 2015’te demokratik siyaset zemininde kalmak istediğini söyledi. PKK ile arasına mesafe koymak istedi, silahın terörün birlikte olamayacağını ifade etti. Ama HDP bunu hayata geçiremedi. Bugün gelinen noktada HDP’ye kapatma davası açılmasını siyasetle ilişkilendirenler bu ülkenin hukuk devleti olduğunu bilmiyorlar mı? Bir siyasi parti terörle arasına mesafe koymuyorsa, hukuk devreye girer. Bunun siyasetle ilgisi yok. HDP kapatılacak mı? Bunun cevabını siyaset değil, yargı verecek.”

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE YENİ METİN YAZILIYOR

(İstanbul Sözleşmesi’nin feshi) Hem anayasa 104. madde hem de meselenin hukuki boyutuna baktığımızda, burada bir hukuki sorun görünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın anlaşmaları sona erdirme yetkisi 9 nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 3. maddesi, 1963 tarihinde kabul edilen düzenlemenin bire bir aynısı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile düzenlenmiş değil, milletlerarası anlaşmalara ilişkin hukuki sistemimiz, 60 yıllık bir geçmişe sahip. Önceden Bakanlar Kurulu’na ait yetkiler Başkanlık sistemine geçiş ile birlikte Cumhurbaşkanı’na verilmiştir, burada hukuk son derece açık. Yeni bir metin üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmayı yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız.

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