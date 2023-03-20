Kabinede deprem ve seçim gündemi

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Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri arasında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yapılan çalışmalar, 14 Mayıs seçim süreci ile Finlandiya’nın NATO üyeliği ve Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin yer alması bekleniyor. Öncelikli başlık, depremler ile afet sonrasında atılan ve atılacak yeni adımlar. Depremin ardından bölgede görev yapan bakanların kentlerdeki son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da toplantı da görüşülecek. Diğer yandan 14 Mayıs seçimleri ve seçim güvenliği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında.



KAHİRE TEMASLARI



Toplantıda, terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de görüşülecek. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin daveti üzerine gittiği Kahire temasları değerlendirilecek.