Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kabinede deprem ve seçim gündemi

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi#Deprem#Seçim
Kabinede deprem ve seçim gündemi
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor.

Haberin Devamı

Beştepe’de yapılacak toplantının ana gündem maddeleri arasında, Kahramanmaraş merkezli depremler ve sonrasında yapılan çalışmalar, 14 Mayıs seçim süreci ile Finlandiya’nın NATO üyeliği ve Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin yer alması bekleniyor. Öncelikli başlık, depremler ile afet sonrasında atılan ve atılacak yeni adımlar. Depremin ardından bölgede görev yapan bakanların kentlerdeki son duruma ilişkin kabine üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Çadır ve konteyner kentlerin oluşturulması ve kalıcı konutların inşası da toplantı da görüşülecek. Diğer yandan 14 Mayıs seçimleri ve seçim güvenliği de kabine toplantısının önemli başlıkları arasında.

KAHİRE TEMASLARI

Toplantıda, terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de görüşülecek. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz hafta Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri’nin daveti üzerine gittiği Kahire temasları değerlendirilecek. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi#Deprem#Seçim

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir
16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki

16 yaşındayken öldürülmüştü, katili 47 yıl sonra bulundu... 'Bunca zamanın ardından ne diyebilirsiniz ki?'

#ABD
Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor

Ah bu şarkıların gözü kör olsun | Müzik nasıl oluyor da anıları canlandırıyor? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor?

#Sağlık