Kabinede 5 sıcak başlık

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1- Rusya-Ukrayna savaşı ve etkileri ile Karadeniz Tahıl Koridoru, Kabine’nin önemli başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı, 9-11 Eylül tarihleri arasında Hindistan’da yapılacak G-20 liderler zirvesi ile 17-21 Eylül’de ABD’nin New York kentinde düzenlenecek BM Genel Kurulu hazırlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİK GELİŞMELER

2- Türkiye’ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ve enflasyona karşı ek tedbirler ele alınacak. Konutta, ikinci el otomobillerde fahiş fiyatların da toplantıda gündeme geleceği belirtiliyor.

3- Geçen hafta Irak’ın kuzeyindeki stratejik noktalar Kandil ve Asos’a TSK hava harekâtı düzenlemişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik hedeflerin imha edildiği harekâta ilişkin Kabine’ye brifing verecek.

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4- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın düzensiz göçe karşı son dönemde yoğunlaşan çalışmalar, alınan tedbirler ve sınır dışı edilen düzensiz göçmenlere ilişkin son rakamları paylaşacağı belirtiliyor.



5- Yeni dönemde hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinde afet konutlarının hızlandırılması ve bölgenin kalkındırılması görüşülecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konutların yapımında gelinen son aşamaya dair Kabine’yi bilgilendirmesi bekleniyor.