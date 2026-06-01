×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kabine yoğun gündemle toplanacak

Güncelleme Tarihi:

#Kabine Toplantısı#Erdoğan#İran Abd Müzakereleri
Kabine yoğun gündemle toplanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 08:46

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak toplantının en önemli başlığı Orta Doğu'da aşılmaya çalışılan kriz olacak.

ABD ile İran arasındaki müzakere süreci yakından takip ediliyor.

Bölgede yeni bir güvenlik paradigmasının inşası için hareket eden Ankara'nın önceliği kalıcı barışın bir an önce tesis edilmesi. Bunun için son 1 haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü.

Kabine toplantısında, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak.

Kabine yoğun gündemle toplanacak


EKONOMİ PROGRAMI İLE PİYASALARDAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

Haberin Devamı

KABİNEDE "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" GÜNDEMİ

Terörsüz Türkiye hedefi de Kabine'nin gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları terör örgütünün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kabine Toplantısı#Erdoğan#İran Abd Müzakereleri

BAKMADAN GEÇME!