Kabine yarın toplanıyor | Masadaki kritik konu: F-35'lerin ne zaman geleceği

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Bölgesel gelişmeler, NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları ve 15 Temmuz'un 10'uncu yıldönümü... Kabine sıcak başlıkları ele almak üzere Beştepe’de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda, Hürmüz Boğazı'nda artan tansiyon masada olacak.

HÜRMÜZ'DE ARTAN TANSİYON VE ABD-İRAN GERİLİMİ MASADA

İran'ın boğazı kapattığına ilişkin açıklamasının ardından ABD güçleri İran’a dönük yeni bir saldırı dalgası başlattı. Tarafların müzakere masasına dönüşü, ateşkesin tesisi ve kalıcı barış için atılabilecek adımlar kabine toplantısında ele alınacak. Bu kapsamda yürütülecek diplomatik temaslar müzakere edilecek.

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NATO Zirvesi'nin yansımaları da kabinenin gündemindeki bir diğer başlık. Hem toplantının çıktıları hem de Erdoğan'ın yürüttüğü ikili görüşmelerin yansımaları kabinede görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Trump'ı Beştepe'de ağırlamıştı. O görüşmede ABD Başkanı, Türkiye'ye dönük yaptırımların kaldırılacağı mesajını vermişti. Yaptırımların kaldırılması yolunda takip edilecek süreçler kabinede istişare edilecek. Öte yandan Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslimi ve Türkiye'deki S-400 hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin adımlar da kabinede ele alınacak başlıklar arasında.

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Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefat eden Katar Devleti Baba Emîri Şeyh Hamad bin Halife El Sani için taziye mesajı yayımladı Haberi görüntüle

YASAL DÜZENLEME NE ZAMAN GELECEK?

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum kabinenin yakın takibinde. Terör Örgütü PKK'nın silah bırakma adımlarının yansımaları o toplantıda masaya yatırılacak. Öte yandan bu ay çıkması beklenen çerçeve yasanın içeriğinin de kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor.

15 TEMMUZ'UN 10'UNCU YIL DÖNÜMÜ

15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıldönümünde yurt genelinde yapılacak anma törenlerine dair hazırlıklar da kabine toplantısında görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'da katılacağı törenlerin koordinasyonuna ilişkin İletişim Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar toplantıda mercek altında olacak.