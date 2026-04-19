Kabine yarın toplanıyor: Masada kritik konular var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda dış ve iç politikaya ilişkin gelişmelerin yanı sıra, geçen hafta Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarıyla ilgili gelişmeler ve bu gibi saldırıların engellenmesi için atılabilecek adımların görüşülmesi bekleniyor. Öte yandan İran-İsrail gerilimi ve ekonomiye etkileri de ele alınacak.

Toplantının ayrıntılarını CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan anlattı;

"Saat 15.30'da gerçekleşecek kabine toplantısında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da gerçekleşen okul saldırıları ele alınacak. Bu saldırılarda 9 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. O saldırıların ardından İçişleri ve Millî Eğitim Bakanları, il millî eğitim müdürleri, valiler ve kolluk güçleriyle bir toplantı yapmıştı. O toplantının ardından bir dizi karar açıklanmıştı.

OKULLARDA YENİ TEDBİRLER NELER OLABİLİR

Bu kararlar yurt genelinde nasıl uygulanacak? Şiddet olaylarının önüne geçilmesi için hangi adımlar atılabilir? Bu adımlara ek olarak yeni tedbirler neler olabilir? Tüm bu hususlar kabine toplantısında değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında diplomasi kısmı da önemli, dış politika kısmı da önemli. Kabine toplantısı öncesinde Antalya Diplomasi Forumu sona ermek üzereydi. O forumda Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok mevkidaşıyla, devlet ve hükümet başkanıyla görüşmüştü. O görüşmelerin yansımaları, bölgesel krizlere dair yapılan istişareler ve müzakereler kabine toplantısında değerlendirilecek konular arasında yer alıyor.

İRAN- ABD İSRAİL SAVAŞINDA DİPLOMATİK TEMASLAR

Dış politikayla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri, İran-İsrail savaşı kapsamında barış umudunun artmasının ardından ateşkesin kalıcı hâle gelmesi için diplomatik çabalarını bölge ülkeleriyle sürdürüyor. Türkiye de bu çabalara aktif şekilde destek veriyor. Taraflarla telefon görüşmeleri devam ediyor, hem lider boyutunda hem de Dışişleri Bakanı düzeyinde. Söz konusu krizin çözümüne ilişkin yürütülecek yeni adımlar neler olacak? Mevcut çabalarda gelinen son durum da kabine toplantısında değerlendirilecek.

HÜRMÜZ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN DEĞERLENDİRMELER

Hürmüz Boğazı'nın tekrar trafiğe açılması gerekiyor. Zira İran, geçtiğimiz günlerde Boğaz'ın Amerikan ablukası nedeniyle kapatıldığını duyurmuştu. Bölgesel ve küresel ticaretin yeniden aktif şekilde devam edebilmesi için Hürmüz'ün açılması gerekiyor. Bu krizin çözümüne ilişkin değerlendirmeler ve girişimler de kabine toplantısında masada olacak başlıklar arasında yer alıyor. Krizin ekonomiye etkileri de yine değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Toplantıda “terörsüz Türkiye” hedefi de kabinenin yakından takip ettiği başlıklar arasında. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin yasal adımları bir bir hayata geçirmesi bekleniyor. Bu yasal adımlar öncesinde, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecinin sahada nasıl takip edildiği, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tespitleri kabine toplantısında masaya gelecek.

Yasal düzenlemeler öncesinde kurulacak teyit mekanizmasının nasıl olacağı ve düzenlemelerin hangi takvimde gündeme geleceği sorularına da kabine toplantısında yanıt aranacak.

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASI ELE ALINACAK

Bir not düşerek devam edelim. Tunceli'de devam eden önemli bir soruşturma var. 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturması sürüyor. Bazı şüpheliler gözaltına alındı, tutuklamalar var. Tunceli'nin eski valisi Tuncay Sonel de gözaltına alındı. Sorgusu devam ediyor. Bu hususa ilişkin değerlendirmelerin ve soruşturmadaki son durumun da kabinenin gündeminde olması bekleniyor."