Kabine yarın toplanıyor... İşte masadaki en önemli başlıklar

Yarın gerçekleşecek olan Kabine Toplantısının gündemine ilişkin ayrıntıları CNN TÜRK Muhabiri Doğa Başak Öztürk paylaştı. Öztürk, Kabine gündemini şu şekilde sıraladı:

ANA GÜNDEM MADDESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE

Kabine gündeminin ana gündem maddesinde Terörsüz Türkiye süreci var. Meclis çatısı altında kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun bugüne kadarki çalışmaları ele alınacak. Komisyon 11 ve 12 Eylül'de 8 ve 9. toplantılarını gerçekleştirecek. Bir yandan bölgesel gelişmeler de kabinenin ana gündem maddelerinden biri. Özellikle terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG/YPG'nin silah bırakmaması ve Şam ile imzalanan 10 Mart mutabakatına uymaması Ankara'da rahatsızlığa neden olan konulardan biri. Suriye'de zaman zaman yükselen tansiyon, Türkiye'ye tehdit oluşturan terör faaliyetleri masaya yatırılacak ve sahaya yansımalarındaki son durum ele alınacak.

ÖNEMLİ BAŞLIKLARDAN BİRİ GAZZE

Bir diğer önemli başlıklardan biri de Gazze. İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü katliam, gelinen son durum, insani yardımların kesintisiz ulaşımı ve İsrail'i durdurmak için diplomatik baskının artırılması için Türkiye'nin atabileceği adımlar ele alınacak. İlerleyen zamanlarda önemli bir görüşme var.

BM Genel Kurul'u yaklaşıyor ve Filistin için önemli oturumlar gerçekleşecek ve Türkiye'nin o zamana kadar olan bölümde İsrail'e uluslararası diplomatik baskının artırılması için atılacak adımlar masaya yatırılacak. İsrail'in Filistin'i topyekün ilhak planı da gündemde.

Rusya Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ve Türkiye'nin barış için katkıları da gündeme getirilecek.

Bir önemli başlık da ekonomi başlığı elbette. Enflasyonla mücadelede gelinen son durum, uygulanan programın yansımaları ve ilerleyen dönemde atılacak adımlar masaya yatırılacak