Kabine yarın toplanıyor... İşte gündemdeki başlıklar

#Kabine Toplantısı#Terörle Mücadele#PKK Silah Bırakma Süreci
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2026 12:30

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 18 Mayıs Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda ekonomiden dış politikaya kadar birçok başlık yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak olan Kabinenin en önemli gündemlerinden bir Terörsüz Türkiye başlığı olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ GÖRÜŞÜLECEK

CNN Türk Muhabiri Melike Görür Demirkıran'ın aktardığı bilgilere göre Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun raporu doğrultusunda atılacak yasal adımlarla ilgili izlenecek süreç değerlendirilecek.

Kulislerden edinilen bilgiye göre yasal adımlar için terör örgütü PKK'nın silah bırakıp bırakmadığının güvenlik güçleri tarafından tespiti bekleniyor. Buna yönelik 10 gün içerisinde güvenlik güçlerinin raporunun gelmesi bekleniyor.

ABD - İRAN GERİLİMİ MASADA OLACAK

Öte yandan dış politikada ABD  ve İran arasındaki gerilim ve buna bağlı olarak Hürmüz Boğazı'nda yaşanan belirsiz durum karşısında Türkiye'nin atacağı adımlar da Kabine tarafından değerlendirilecek.

Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyaretinin yansımaları da bölgesel gelişmeler bağlamında Kabine gündemindeki başlıklar arasında yer alacak.

EKONOMİDEKİ GÜNCEL VERİLER DEĞERLENDİRİLECEK

Bölgesel ve küresel gerilimlerin ekonomiye yansımaları da yine Kabinede görüşülecek. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri sonrasında genel tablonun da bir sunum eşliğinde Kabinede değerlendirilecek.

 

