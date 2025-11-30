Kabine yarın toplanıyor! İşte gündem başlıkları

×
Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2025 14:54

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık Pazartesi Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki son durum, Ukrayna Rusya savaşı ve ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık Pazartesi yani yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantı öncesinde geri sayım devam ederken Kabine gündemine dair detaylar belli oldu.

Kabine'de Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki son durum, Ukrayna Rusya savaşı ve ekonomik gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak.

PKK'NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ DEĞERLENDİRİLECEK

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma kararı sonrası Türkiye içerisinden silah çektiğini Irak'ın kuzeyinde de silah bırakma faaliyetine devam ettiği biliniyor. Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Zap, Metina gibi bölgelerdeki silah bırakma faaliyetlerinde gelinen son durum Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

10 MART MUTABAKATINDA YAPILACAKLAR ELE ALINACAK

Bununla birlikte Suriye'nin kuzeyi başta olmak üzere Suriye genelinde yaşanan gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Özellikle SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının hayata geçirilebilmesi için kolaylaştırıcı adımların neler olabileceği sorusunun cevabı değerlendirilecek.

UKRAYNA RUSYA SAVAŞINDA ATILACAK DİPLOMATİK ADIMLAR MASADA OLACAK

Ukrayna Rusya Savaşı da Kabine'nin değerlendireceği gündemler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin arabulucu rolü bağlamında yürütülecek diplomatik faaliyetler Kabine gündeminde olacak.

Ayrıca yıl sonuna doğru enflasyonla mücadelede atılacak adımların neler olacağı sorusuna da Kabine toplantısında yanıt aranacak.

 

