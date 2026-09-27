Kabine yarın kritik gündemle toplanıyor: Fon soruşturması ve terörsüz Türkiye süreci masada

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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. Toplantıda fon krizinden dış politikaya kadar birçok sıcak gündem masada olacak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, terör örgütü PKK’nın sahadaki silah bırakma aşamaları da Kabine’de değerlendirecek konu başlıkları arasında yer alıyor.

FON SORUŞTURMASI MASADA

Fon soruşturması, BM zirvesinin yansımaları, bölgesel krizler ve Terörsüz Türkiye gibi kritik başlıklar yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak olacak Kabine’de görüşülecek.

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2 BAKAN BİLGİLENDİRME YAPACAK

Yeni hafta yapılacak olan toplantıda fon krizi dahil tüm görüşmeler masada olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in krizin adli ve ekonomik boyutlarına ilişkin bilgilendirmede bulunması bekleniyor.

Toplantıda yürütülen soruşturmaların ilerleyeceği yön, krizden zarar gören vatandaşlar için alınacak tedbirlerle benzer durumların yaşanmaması adına alınacak ekonomik önlemler istişare edilecek.

DIŞ POLİTİKA ELE ALINACAK

Kabine’nin gündeminde dış politika da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM marjında yaptığı görüşmelere ilişkin Kabine’ye bilgi vermesi beklenirken bölgesel gelişmelerde de mercek altına alınacak.

Ukrayna-Rusya savaşında Karadeniz’de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve İran geriliminde ateşkes, Gazze’de kalıcı ateşkes gibi meseleler de atılacak kritik adımlar Kabine’de müzakere edilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

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Terörsüz Türkiye süreci de Kabine’nin yakın takibinde. Çerçeve yasanın ağustos ayında Meclis’ten geçmesinin ardından sahada silah bırakma faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Mit ve TSK’nın takibinde olan süreçte gelinen son aşama incelenecek.

Toplantıda 2027 bütçesi, enflasyonla mücadele, ve 2027 yılı ücret artışları gibi önemli konular da incelenecek.

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