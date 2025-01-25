Kabine üyelerinden, Konya'da çöken binaya ilişkin "geçmiş olsun" mesajı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz mesajında, "Konya’da meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız, tüm imkanlarıyla arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Dualarımız ve tüm çabamız, hiçbir can kaybının yaşanmaması içindir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Konya Selçuklu'da meydana gelen bina çökmesinden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız ve Bakanlığımızın görevli personelleri olay yerinde çalışmalara nezaret etmektedir. Göçük altında kalan vatandaşlarımıza bir an evvel sağ salim ulaşılmasını temenni ediyorum." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binanın çöktüğü haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Enkaz altında kalan kardeşlerimizin bir an önce sağ salim kurtarılmasını diliyorum. Ekiplerimiz sahada, gelişmeleri takip ediyoruz. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan paylaşımında, şunları kaydetti:

"Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Canla başla çalışan arama-kurtarma ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten, felaketten korusun."