Kabine üyelerinden Filistin'e destek eylemine ilişkin paylaşım

Güncelleme Tarihi:

Kabine üyelerinden Filistine destek eylemine ilişkin paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 16:41

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Türkiye Gençlik Vakfı öncülüğünde, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu çatısı altında İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek eylemine ilişkin, NSosyal hesaplarından "Gazze Çağrısı" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz. Yeni yılın ilk sabahında Filistin'e destek için yüz binlerce vatandaşımızla birlikte Galata Köprüsü'nde buluştuk. Gazze'de yaşanan katliamlara hep birlikte 'dur' dedik, insanlığın vicdanı olduk. Türkiye olarak her zaman mazlumların, adaletin ve hakkaniyetin yanında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. İşgalci İsrail’in zulmü son bulup Filistin özgür oluncaya kadar her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Sinmiyoruz, susmuyoruz. İsrail'in zulmüne karşı Gazze'nin sesiyiz." mesajını paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "İstanbul, Gazze'nin sesi oldu. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şunları kaydetti:

"Yükselen ses, insanlığın sesidir, insanlığın onurudur, insanlığın vicdanıdır. Dünyanın sustuğu yerde Türkiye konuştu. Ve dedik ki, 'Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız.' Sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i unutmuyoruz."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Yılın ilk günü Gazze halkının haklı direnişi için İstanbul'dan yükselen bu ses, insanlığın ortak vicdanıdır. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da haksızlığa uğrayan mazlum Gazze halkının yanında yer alacak, bu zalimliğe 'dur' diyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yılın ilk gününde zulme karşı sessiz kalmayan, vicdanın sesi olan binlerce vatandaşımızla birlikte, kardeşlerimizin çağrısına umutla karşılık vermek ve Gazze'nin yalnız olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya duyurmak için omuz omuza yürüdük. Gazze'de insanlar, kendi topraklarında yaşam mücadelesi verirken en temel hakları olan sağlık, gıda ve barınmadan mahrum bırakılıyor. Bizler, insan hayatını ve onurunu her şeyin üzerinde tutan iyilik medeniyetinin temsilcileri olarak biliyoruz ki bugün Gazze'nin en büyük ihtiyacı, insanlığın ortak vicdanıdır. Dünyanın sessiz kaldığı yerde susmuyor, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerine dün olduğu gibi bugün de karşı duruyoruz. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz."

