Kabine Toplantısında önemli mesajlar: Dünyada Türkiye rüzgârı esiyor

Haberin Devamı

Beştepe’deki Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Şüphesiz 11 ayın sultanı olan ramazan kalplerimizi arındırmamız, ruhlarımızı dinlendirmemiz, zihinlerimizi günlük hayatın yoğun ve yorucu meşgalesinden kurtarıp berraklaştırmamız için çok önemli bir fırsattır. Biz de gerek şahsen, gerek Kabine olarak gerekse tüm kadrolarımızla merhum Sezai Karakoç’un ‘Her yıl çağrıldığımız bir ruh şöleni’ dediği bu yediveren günlerini en güzel şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. İlkini şehit yakınlarımızla yaptığımız iftar programlarımız her kesimden insanımızla buluşma, paylaşma, kaynaşma vesilesi haline geliyor. AFAD’ımız, Kızılay’ımız, Türkiye Diyanet Vakfı’mız ve diğer kurumlarımız hem ülkemizdeki ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor hem de başta Gazze olmak üzere yurtdışındaki mazlumlara yardım ulaştırıyor.

Haberin Devamı

KRİZLERİN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇABA HARCIYORUZ

Küresel düzeyde gerilimlerin tırmandığı bir dönemde özellikle de Türkiye olarak barışı, diyaloğu, müzakereyi merkeze alan politikamızla, krizlerin sıcak çatışmaya dönüşmeden çözümü için çaba harcıyoruz. Tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, gerektiğinde cenk meydanlarında yazdığı destanlarıyla büyük bir milletin mensubu olduğumuzu unutmadan dünyanın neresinde olursa olsun hakkı savunuyor, adaleti savunuyor, kimseden çekinmeden doğruları cesaretli bir şekilde dile getiriyoruz. Ülkemizin hadiseler karşısındaki dik duruşu, yürekli, cesur, samimi ve ilkeli duruşu herkes tarafından takdirle takip ediliyor.

AMACIMIZ YENİ DOSTLAR KAZANMAK

Şunu aziz milletimizin ve bölgemizdeki herkesin çok iyi bilmesini istiyorum; dünya sisteminde şiddetli depremlerin yaşandığı günümüzde, Türkiye’nin yegâne amacı dostlarının sayısını artırmak yeni dostlar kazanmaktır. Anlaşmazlıklardan düşmanlık üretmek gayretinde değiliz. İhtilafları büyütmenin, sorunları derinleştirmenin hesabı içinde değiliz. Ülkelerin egemenlik haklarına saygı gösterirken, herkesten de bizim hak ve hukukumuza saygılı davranmalarını bekliyoruz. Daha önceden söylediğim gibi; şu an dünyada bir Türkiye rüzgârı esiyor. Türkiye’nin ne düşündüğü, ne yaptığı, yeni gelişmeler karşısında nerede durduğu, hangi adımları atacağı merak ediliyor. Bu kapsamda geride bıraktığımız haftalarda birçok önemli ismi ülkemizde ağırladık. 11 Şubat’ta Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis’i külliyemizde misafir ettik. Görüşmelerimizde iki ülke arasındaki münasebetlerimizin yanı sıra Ege ve Akdeniz’e ilişkin tutumlarımızı değerlendirme imkânı bulduk.

Haberin Devamı

YUNANİSTAN VE SIRBİSTAN GÖRÜŞMELERİ

Batı Trakya Türk azınlığının eğitim ve dini haklarından tam olarak istifade edebilmesi noktasındaki beklentilerimizi Sayın Miçotakis’le paylaştım. Yunanistan’la geçtiğimiz sene yaklaşık 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine yükseltmek arzusundayız. 12 Şubat’ta ise Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Vucic misafirimizdi. Sayın Vucic’le yaptığımız görüşmede Sancak Bölgesi dahil ortak gündemimizdeki tüm konuları istişare ettik. Karşılıklı ticaret hacmimizin üç buçuk milyar dolara ulaştığı Sırbistan’daki Türk sermayeli firmalarımızın sayısı bin 500’ü aştı. Sivil havacılık, kültür, eğitim, enerji, ulaştırma ve turizm gibi farklı alanlarda Sırbistan’da ilişkilerimizi inşallah daha da derinleştireceğiz.”

Haberin Devamı

YENİ BİR ENERJİ YENİ BİR HEYECAN

Geçen hafta Kabinemizde küçük çaplı bir revizyon gerçekleştirdik. Adalet Bakanlığı görevini deruhte eden Akın Gürlek kardeşimiz ile İçişleri Bakanlığı görevini yürütecek Mustafa Çiftçi kardeşime yeni vazifelerinde Cenab-ı Allah’tan muvaffakiyetler diliyor, görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Her iki bakanımızın da seleflerinden devraldıkları millete ve memlekete hizmet sancağını yeni bir enerjiyle yeni bir heyecanla, tüm bunlarla birlikte omuzlarındaki ağır yükün şuuruyla taşıyacaklarına yürekten inanıyorum. 2 buçuk yıl boyunca devletimize ve milletimize hizmet eden Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya kardeşlerimize fedakarlıklarından ötürü teşekkür ediyor, yüce Mevla her iki bakanımızdan da razı olsun diyorum. Görevi devreden arkadaşlarımız biliyorum ki yeni atanan bakanlarımızın hep yanında olacak deneyimlerini ve birikimlerini hükümetimizin kolektif başarısını daha da artırmak için kullanacaklardır. Biz de kendileriyle farklı zeminlerde birlikte olmaya, birlikte çalışmaya, kardeşlik ve dostluk hukukumuzu her daim korumaya, gözetmeye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ MENZİLİNE ULAŞTIRACAĞIZ

19 Şubat’ta ilk iftarımızı her zaman olduğu gibi yine şehit ailelerimizle yaptık. Şehit yakınlarımız ezanı, bayrağı, vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların bizlere emanetidir. Bu emanetleri hakkıyla sahip çıkabilmek için son derece titiz ve hassas bir şekilde hareket ediyor, şehitlerimizin ruhunu incitecek; gazilerimizi ve şehit ailelerimizi müteessir edecek hiçbir girişime fırsat vermiyoruz. Şehit yakınlarımızla birlikte aziz milletimiz, terörün kalıcı olarak bitmesi için yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecine sahip çıkıyor. Terörden beslenenlere, terörden rant devşirenlere rağmen süreç hedefine doğru sağlam adımlarla ilerliyor. Biz de meşru dairede kalmak, milletimizin hassasiyetlerine azami hürmet göstermek suretiyle inşallah bu süreci menziline ulaştıracağız. Kabine toplantımızda da savunma, sağlık ve ticaret başlı olmak üzere gündemimizdeki konuları masaya yatırdık. 20 Şubat’ta başlayan NATO’nun en büyük ve en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Steadfast tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ulaştığı seviyeyi tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Tatbikatta devletimizi ve milletimizi gururla temsil eden askerlerimizi tebrik ediyor, Rabbim ayaklarına taş değdirmesin diyorum.

Haberin Devamı

KÜLLİYE’DE DOLU DOLU RAMAZAN PROGRAMI

GEÇEN yıl başlattığımız ve milletimizden büyük rağbet gören ‘Külliye’de Ramazan’ programını bu sene de devam ettiriyoruz. Arkadaşlarımız kitap stantlarından çocuk etkinliklerine, konferanslardan konserlere her yaştan insanımızın ilgisini çekecek özellikle çocuklarımızın heyecanına heyecan katacak dolu dolu bir program hazırladı. Biraz hafta sonları anne babaları çocuklarının torunlarının ellerinden tutup Külliyemizdeki etkinliklere katılmaya davet ediyorum.

DEPREM BÖLGESİNDE ‘YENİ EVİM İLK İFTARIM’

Deprem bölgesinde ‘Yeni evim ilk iftarım’ programımızla yuvalarına yerleşen depremzede kardeşlerimizin iftar sevincini paylaşıyoruz. Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda okullarımızda gönüllülük esasına dayalı birbirinden güzel etkinlikler düzenleniyor. Sevgili yavrularımızın tüm kara kampanyalarına rağmen bu ramazanı bir başka coşkuyla idrak ettiklerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Okul bahçelerinde neşeyle koşturan, ışıl ışıl gözleri ve gülen yüzleriyle camilerimizi birer gül bahçesine çeviren tüm çocuklarımızın tek tek alınlarından öpüyorum.

8 BİN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ

Sağlık alanında ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi 2002 öncesi yılları dönemi hatırlayan vatandaşlarımız çok iyi biliyor. Vatandaşlarımızın şikâyetlerine de kulak vererek eksiklerimizi tamamlıyor, sağlık hizmetlerinin standartlarını yükseltmeye devam ediyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 8 bin 310 aile sağlığı merkezi, 335 sağlıklı hayat merkezi ve 97 toplum sağlığı merkezimiz var. Sadece son bir yılda 302 aile sağlığı merkeziyle 71 sağlıklı hayat merkezini hizmete açtık. Birinci basamakta 30 bin aile hekimimiz vasıtasıyla insanımıza hizmet sunuyoruz.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ

2025 yılında ülkemiz genelindeki sağlık tesislerimizde toplam 1 milyar 24 milyonun üzerinde muayene yapıldı. Bunların yaklaşık 450 milyonu aile sağlığı, 21 milyonu ise sağlıklı hayat merkezlerinde gerçekleştirildi. Akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın müsebbibi olan sigara tiryakiliğiyle mücadele eden tavizsiz bir duruş sergiliyoruz. Açtığımız 784 yeni birimler sigara bırakma polikliğini sayımızı bin 349 çıkardık. Ancak bu illetle başarılı mücadelede devletimizin gayretlerinin tek başına yeterli olması mümkün değil. Medyanın, sanatçıların, dijital mecraların ve ailelerimizin de bizlere destek olması mücadeleyi sahiplenmesi lazım. Halkımızın sağlığını tehdit eden her türlü bağımlılıkla mücadelemizi aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam da Kabine ve Milli Güvenlik Kurulu üyeleri ile iftar programında bir araya geldi.

Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ/ANKARA