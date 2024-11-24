Kabine toplantısı yarın! İşte kritik başlıklar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

CNN TÜRK Muhabiri Arda Erdoğan kabine toplantısı ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:

15 günlük aranın ardından kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Hem diplomasi hem ekonomi gibi önemli konular var. Diplomasi ile başlayalım. Bölgedeki gerginlik had safhada. Hem Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor Hem İsrail- Gazze arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar bölgesel nitelik kazanmış durumda. İsrail hem Beyrut'u, dönem dönem İran ve Suriye'yi de vurmaya devam ediyor. Uluslararası ceza mahkemesi tarafından Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı çıkarıldı. Birçok Avrupa ülkesi kararlara uyacağını belirtti. Bu aşamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, 'Alınan cesur kararların sözleşmeye taraf tüm ülkelerce uygulanmasını insanlığın uluslararası siteme güven açısından önemli buluyoruz.' değerlendirmesinde bulundu. Tüm bu gelişmeler değerlendirilecek. Gazze bir yıldan fazla süredir İsrail saldırısı ile karşı karşıya. Gazze'deki açlık nasıl giderilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını hatırlatmak gerekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Uluslararası insiyatif başlatılmalı.' demişti. Türkiye nasıl rol alabilir? kabine toplantısında ele alınacak.

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ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Ekonomi başlığına bakacak olursak, yıl sonu yaklaşıyor. Önümüzdeki yıl ücretler nasıl olacak, asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Memurlar, memur emeklileri ne kadar zam alacak. Yıl sonu yaklaştıkça belli olacak. Enflasyonun geri çekilmesi için gerekli tedbirler de kabinenin gündeminde.

Mardin, Batman, Halfeti'nin ardından Tunceli ve Ovacık belediyelerine de kayyum atandı. Bu husus da mercek altında.

Terörle mücadele operasyonunda son durum da kabinenin gündeminde.