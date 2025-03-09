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Kabine Toplantısı yarın... İşte gündem başlıkları: Terörle mücadele, Ramazan bayramında emekli ikramiyesi, Gazze...

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#Kabine Toplantısı#Ramazan Bayramı#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 11:38

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapılacak. CNN TÜRK Muhabiri Arda Turan kabine toplantısındaki önemli gündem başlıklarını anlattı.

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CNN TÜRK Muhabiri Arda Turan kabine toplantısı hakkındaki detayları şu şekilde aktardı:

Hem terörsüz Türkiye adımları hem ramazan ayındaki fahiş fiyat denetimleri hem de dış politikadaki gelişmeler kabinenin gündeminde olacak.

Terörsüz Türkiye önemli. Atılan adımlar hatırlanacaktır geçtiğimiz günlerde. İmralı’dan terör örgütüne bir silah bırakma çağrısı gelmişti. Kandil’den yeşil ışık diyebileceğimiz bir yaklaşım gelmişti. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde terör örgütü nasıl silah bırakacak, bu süreç nasıl gözlemlenecek, herhangi bir mevzuat ihtiyacı ortaya çıkacak mı? Tüm bu soruların cevabı kabine toplantısında aranacak.

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Türkiye içindeki gelişmelerden devam edecek olursak. Geçtiğimiz gün Konya’da 2 yaşındaki bir çocuk köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik bir açıklama gelmişti. Bu hususta belediyelerin başı boş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri var. Bu süreçte hükümetin atabilecek adımlar kabinenin gündeminde olacak.

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FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Ekonomide ramazan ayında yürütülen fahiş fiyat denetimleri piyasadaki manipülasyonun bertaraf edilmesi yönündeki çabalar da hem Ticaret Hem de Hazine ve Maliye Bakanlığınca hem de Tarım ve Orman Bakanlığınca ortak yürütülecek. Denetim raporları da sunulacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Oldukça önemli bir konu var ki o da emeklilerin takip ettiği husus. 3 bin liralık bayram ikram ikramiyesinin güncellenip güncellenmeyeceği de kabine toplantısında müzakere edilecek başlıklar.

SURİYE

Son olarak Suriye’deki gerginliğin yatıştırılabilmesi için Türkiye’nin yeni yönetime verebileceği destler de kabinenin gündeminde olacak. Gazze’nin yeniden inşaası ve Ukrayna-Rusya barışında Türkiye’nin rolüne de parantez açılmasını bekliyoruz.

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#Kabine Toplantısı#Ramazan Bayramı#Gazze

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