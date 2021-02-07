Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih bekleniyor... Gözler kısıtlama kararlarında!

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüs gündemi ile toplanıyor. Yüz yüze eğitim kararının geçtiğimiz hafta alındığı kritik toplantıda, kafe, restoran ve lokantaların durumunun ele alınması bekleniyor. Öte yandan, hafta sonu sokağa çıkma yasağının da toplantı gündeme gelen bir diğer konulardan olması ön görülüyor. Ancak bu haftaki toplantının tarihi henüz netleşmedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Pek çok kararın alınacağı Kabine Toplantısı genellikle pazartesi günleri yapılıyor. Bu haftaki toplantının tarihi henüz belli olmadı. Ancak toplantının bu hafta gerçekleşmesi ön görülüyor.

GEÇEN HAFTA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimdeki sınırlılığı dikkate aldıklarını ifade eden Erdoğan, "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim-öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim ve öğretime yeniden ara verilebilecek. Bunu da özellikle söylemek zorundayım. COVID-19 her şeyden tehlikeli ve önemli. Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz." ifadelerini kullandı.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Mart ayının ikinci yarısında hafta içi sokağa çıkma yasağı saati 21.00’den 23.00’e çekilebilir. Hafta sonu yasağı gündüz kaldırılabilir. Okullar ve lokantalar belli kurallarla açılabilir.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, son iki ay içerisinde uygulanan önlemlerle vakaların yüzde 60 oranında düştüğü, ölüm oranlarında da gerileme beklendiği bildirildi. Toplumsal bağışıklığın da etkisiyle, özellikle büyükşehirlerde önemli oranda sonuç alındığı ifade edildi.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.