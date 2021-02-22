Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme sürecinde gözler bu toplantıda

Kabine Toplantısı ile normalleşme süreci için kritik bir önem arz ediyor. Daha önceki toplantıların neticesinde 1 Mart tarihinde bazı kısıtlamalarda normalleşmeye gidilebileceği açıklaması, pek çok kişi için umut ışığı olmuştu. Peki, bu konunun netlik kazanacağı Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Kabine Toplantısının bu hafta ne zaman yapılacağına dair herhangi bir program açıklanmadı. Program açıklandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.



Kademeli normalleşme için uzmanların yorumları ise şu şekilde;

Kabine Toplantısı, pek çok hususun gündemde yer alması dolayısıyla yakından takip ediliyor. Normalleşme sürecinin gündemde yer alması dolayısıyla Kabine Toplantısı ile alınması muhtemel konular arasında yer alan bazı kısıtlamalarda gevşeme süreci, vatandaşların takibinde yer alıyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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