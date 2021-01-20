Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar için gözler Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısında

Kabine Toplantısı, belirlenen tarihte Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kısıtlamalar ve aşılama süreci ile ilgili son durumun ele alınmasının beklendiği Kabine Toplantısı sonrasında nihai sonuç açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs pandemi sürecinde alınan kararlarda yön gösterici nitelik taşıyan Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Burada görüşülecek konular, Kabine Toplantısının da gündeminde yer alacak.

Kabine Toplantısının gerçekleşeceği tarih ise Cumhurbaşkanlığı takvimi aracılığıyla duyurulacak.

SON TOPLANTIDA KISITLAMALARIN KADEMELİ OLARAK KALDIRILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen haftaki Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını duyurmuştu.

Erdoğan; Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz. Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır." ifadesini kullanmıştı.

Aşı konusuna da değinen Erdoğan, "Türkiye, dünyadaki tüm aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmekte, uygulama aşamasına gelen her ürünle ilgilenmektedir. Halihazırda Çin menşeli bir aşıyı bildiğiniz gibi ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi. Alman menşeli bir aşı ile ilgili anlaşmamızı da yaptık ama görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı henüz karşılıklı olarak vermiş değiliz. Rus ve İngiliz menşeli açılarla ilgili gelişmeleri de takip ediyoruz.

Ülkemize gelen aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. İnşallah belirlenen sıralamaya göre perşembe veya cuma günü bu kampanyamız başlamış olacak. Tabii en önemlisi kendi aşımızı geliştirme çalışmalarıdır. Çok sayıda üniversitemiz, kuruluşumuz ve firmamız bu amaçla yoğun bir gayret içindedir. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasite yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.