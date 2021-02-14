Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Kısıtlamalar Bakanlar Kurulu'nda ele alınacak... Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüs kısıtlamaları ve Türkiye'nin siyasi gündemi ile toplanıyor. Sağlık Bakanı Koca'nın geçtiğimiz hafta kısıtlamalarda gevşeme sinyali vererek, il bazında yasakların kaldırılabileceği mesajını vermesinin ardından gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Bu haftaki kritik toplantının tarihi henüz belli olmadı. Ancak yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda Sağlık Bakanı Koca'nın sunum yapmasıyla kafe, restoran ve lokantaların durumunun istişare edilmesi ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı’nın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak toplantı genellikle pazartesi ve salı günleri yapılıyor. Toplantının 15 Şubat'ta düzenlenmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalarda gevşeme sinyalleri vermişti.

1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

BAKAN KOCA'NIN YAPTIĞI KISITLAMA AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca kısıtlamalara ilişkin şu bilgileri verdi;

Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.

NELER DEĞİŞECEK?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüzyüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.